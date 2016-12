Nfl: flop Redskins, Carolina fa festa

La sfida si decide in cabina di regia: Kirk Cousins tradisce i suoi concendo un fumble vicino alla propria end zone e spedendo un pallone nelle grinfie della difesa dei Panthers. Oro colato per Cam Newton e soci, con l'mvp della scorsa stagione che lancia per oltre 300 yards e regala due td pass ai compagni (entrambi decisivi per allungare sugli avversari, nel primo e nel terzo quarto). Seconda vittoria di fila per Carolina, che il giorno della vigilia di Natale scenderà in campo contro i Falcons. Più agevole sulla carta il confronto che attende i Redskins, chiamati a sfidare i Chicago Bears (già fuori da ogni calcolo per i playoff).