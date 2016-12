Nfl: festa Jaguars, sprofondo Titans

Nella consueta gara del giovedì notte, anticipo della 11esima settimana di Nfl, i Jaguars si impongono 19-13 sui Titans conquistando per la prima volta da oltre due anni il secondo successo di fila stagionale dopo quello ottenuto a Baltimora 5 giorni fa. Una vittoria, quella di Jacksonville, che arriva in rimonta grazie al touchdown di Julius Thomas su passaggio vincente di Blake Bortles a 3'30" dalla fine del quarto quarto.



Il primo TD dell'incontro al EverBank Field di Jacksonville arriva solo nel terzo parziale e porta la firma di Marcus Mariota, quarterback di Tennessee. I Jaguars non demordono e grazie al touchdown di Thomas e al field goal conclusivo di Myers portano a casa il match. Per i Titans matura così l'ottava sconfitta in 10 gare disputate e il conseguente ultimo posto nella classifica di Afc mentre Jacksonville si impone per la quarta volta a fronte di 6 ko.