Nfl: esordio ok per i Patriots, Steelers sconfitti

L'opening day Nfl parla la lingua dei Patriots : esordio vincente nella regular season per i New England , capaci di sconfiggere 28-21 i Pittsburgh Steelers. I campioni in carica si candidano dunque al ruolo di squadra da battere: protagonista l'eterno Tom Brady , capace di rispondere sul campo alle critiche estive per il caso palloni sgonfiati. Il quarterback più vincente di sempre chiude il match con 288 yard e quattro touchdown consegnati.

La prima della nuova stagione va in scena al Gilette Stadium di Foxborough e per vedere il punteggio cambiare bisogna attendere il secondo quarto: Brady sforna il pallone del primo touchdown dell'anno per Rob Gronkowski, quindi gli Steelers sprecano due field goal con Josh Scobee. Chi non sbaglia è il tight end dei Patriots che riceve sempre da Brady il suo secondo touchdown di serata. La ripresa si svolge sullo stesso copione, con il terzo td di Gronkowski, prima del 28-21 finale.



La rimozione della squalifica a Brady, come confermato dal campo, fa salire le quotazioni dei New England: c'è ancora da lavorare in fase difensiva, ma con il quarterback si può correre per un posto al Superbowl. Nell'economia del match sono invece pesate le assenze in casa Steelers di Bryant e Bell, sospesi dalla Lega.