Nfl: Broncos e Steelers ok, riscatto Panthers

La protesta di Kaepernick contro l'oppressione razziale prosegue nel week 2 di Nfl e trova sempre più seguaci: da quando il quarterback di San Francisco si è messo in ginocchio durante l'inno americano pre-partita, in molti hanno iniziato a fare lo stesso. Protesta a parte, in campo poi va in scena lo spettacolo: i campioni in carica di Denver superano 34-20 Indianapolis grazie ad un super quarto quarto, mentre Pittsburgh si aggiudica 24-16 il big match contro Cincinnati. Guai in vista per New England, che nonostante il successo 31-24 sui Dolphins perde per infortunio il quartback Garoppolo che si infortuna alla spalla destra. Inaugurano il nuovo stadio con una vittoria i Vikings, 17-14 sugli storici rivali di Green Bay, i Giants invece hanno la meglio 16-13 su New Orleans.



Seconda vittoria di fila pure per Texans, 19-12 su Kansas City, e Ravens, 25-20 a Cleveland, mentre è un ritorno da sogno quello dei Rams a Los Angeles: per la prima volta al Coliseum dal 1994, superano 9-3 Seattle e vendicano il ko al debutto. Riscatto pure per Panthers, che metteno al tappeto 46-27 San Francisco, e Cardinals, che travolgono 40-7 Tampa Bay. Nelle altre gare, vittoria di misura dei Titans, 16-15 a Detroit, di Dallas, 27-23 a Washington, di Atlanta, 35-28 sul campo dei Raiders, e infine di San Diego, 38-14 contro Jacksonville. Chiude il programma della seconda giornata il monday night Chicago-Philadelphia.