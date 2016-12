Nfl: Arizona in volata, Baltimore ko

Ricco di emozioni fino alla fine il monday night della settima settimana del campionato Nfl. I Baltimore Ravens, nonostante una sola vittoria e cinque sconfitte, rendono la vita molto dura agli Arizona Cardinals. I padroni di casa si portano avanti sul 7-3 grazie ad una corsa del fenomenale Chris Johnson, 122 yards alla fine, e all'intervallo sono avanti 14-10 dopo le mete di Forsett per i Ravens e di Floyd per gli stessi Cardinals. Nel terzo quarto Arizona allunga e si porta sul 20-6 con due calci di Catanzaro.

Nell'ultimo periodo, quando Palmer pesca Brown in meta per il touchdown del 26-10 (fallita la conversione), sembra finita ma Baltimore reagisce e trova il modo di mettere in discussione il risultato finale. I Ravens bloccano un punt avversario, recuperano palla e poi Joe Flacco trova in endzone Juszczyk per il 26-16, che poco dopo diventa 26-18 con la conversione da due punti di Boyle. Gli ospiti hanno ancora una chance ma a 10 secondi dalla fine, sul lancio di Flacco in endzone per per la meta della potenziale parità, arriva l'intercetto di Tony Jefferson che recupera il pallone e segna la fine del match con la vittoria 26-18 degli Arizona Cardinals.