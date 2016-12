1 settembre 2015 Nesta: "Romagnoli ha un grande futuro" Il nuovo tecnico del Miami FC: "Spero di aver imparato da tutti i miei allenatori"

Dopo tanti anni da protagonista in campo, la nuova vita di Alessandro Nesta riparte dalla panchina del Miami FC. L'ex centrale rossonero è infatti il nuovo tecnico della squadra fondata da Paolo Maldini e Riccardo Silva. "Ho avuto tanti allenatori bravissimi e spero di aver imparato il meglio da tutti loro", ha detto in eslusiva a "Tiki Taka". Poi sull'erede designato Romagnoli: "Deve pensare al campo, ha un grande futuro".

Al Milan si aspettano molto dall'ex centrale giallorosso che ha stregato Mihajlovic e Nesta non ha dubbi sulle qualità del giocatore: "Romagnoli è giovane, tutti parlano di lui: ora è sotto i riflettori ma deve pensare solo al campo, perché d'ora in avanti non lo giudicheranno più come un giovane, ma come uno che è stato pagato 30 milioni".

Da collega, Nesta approva la scelta di Sinisa: "Mihajlovic penso che abbia il carattere giusto per riordinare le cose che ultimamente non sono andate bene al Milan, è la persona giusta". Sempre in chiave Milan, discorso diverso invece su Balotelli. "Qualche mazzata negli ultimi anni l'ha presa e penso abbia imparato la lezione: stavolta non può e non deve sbagliare", ha spiegato Nesta, che anche dagli Usa segue sempre con grande attenzione quello che succede nel campionato italiano. "Fa effetto vedere la squadra che ha dominato nelle ultime stagioni ferma a 0 punti dopo due giornata, ma la Juventus rimane la mia favorita per lo Scudetto - ha detto -. A Roma parlano già di Tricolore? Non ha senso parlarne adesso, conosco Roma: vive di eccessi, in positivo e in negativo".