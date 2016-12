24 ottobre 2014 Nelly super nonna: a 90 anni incontra un campione dell’Nba e ci gioca insieme Il giorno del suo compleanno ha realizzato un sogno: trovarsi in campo e fare un canestro con il cestista Dwyane Wade dei Miami Heat Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:51 - Non è mai troppo tardi, soprattutto se si parla di sogni da realizzare. Lo sa bene Nelly, un'affettuosa ed energica vecchietta americana di 90 anni, che è riuscita a realizzare il desiderio di una vita nel giorno del suo compleanno. Invece di spegnere le candeline a casa, Nelly è scesa in campo con Dwyane Wade, cestista dei Miami Heat, uno dei campioni più famosi negli Usa. La 90 enne non si è limitata a fare la spettatrice, ma si è infilata subito la maglia degli Heat e ha giocato una partita a due con il campione, passandogli la palla e facendo canestro grazie a lui, come se fossero due compagni di squadra. Il match si è concluso con una grande abbraccio per la vittoria. Complimenti a Nelly, super nonna dall'energia e dal buonumore travolgente.