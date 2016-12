Nba: Marc Gasol manda i Grizzlies in semifinale

Memphis si guadagna dunque l'onore di sfidare Golden State nella semifinale di Conference. Meritatissima la qualificazione dei Grizzlies, che hanno dimostrato nell'arco di cinque partite la propria superiorità su una Portland nel complesso deludente. Anche in gara 5 i Blazers, fuori al primo turno dei playoff per la settima volta negli ultimi otto anni, si arrendono al dominio di Gasol e compagni. I Grizzlies fanno tutto senza Mike Conley, ancora fermo per la rottura di un osso facciale ma omaggiato dal FedEx Forum contro un lungo applauso. L'ultimo sussulto degli ospiti, trascinati dal career high di C.J. McCollum, arriva sul 72-72; poi Vince Carter (9 punti in 22 minuti per lui) piazza l'allungo decisivo e spedisce Memphis in semifinale. "E' solo il primo passo, un riscaldamento - le parole di 'Vinsanity' a fine gara -. Adesso pensiamo alla prossima, e poi ancora alla prossima...".



Tutto ancora aperto tra Hawks e Nets, in una delle serie più equilibrate di questo primo turno di playoff. Alla Philips Arena è il gran lavoro della coppia Horford-Teague (20 punti a testa, con anche 15 rimbalzi per il dominicano, protagonista nonostante problemi alle dita della mano destra) a regolare una Brooklyn che comunque dimostra di essere ancora viva e che nelle tre gare sin qui giocate in Georgia ha perso con uno scarto complessivo di soli 22 punti. Il migliore di Atlanta è DeMarre Carroll, top scorer dell'incontro con 24 punti in 42 minuti. "Questi sono i playoff - il suo commento al termine del match -, non c'è infortunio che tenga. E' come se ricominciasse una nuova stagione, non puoi sottovalutare nessuno e non puoi permetterti di sbagliare". Tra due giorni gara 6 al Barclays Center.