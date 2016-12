Nba, 'LeBeard' James ruba la scena a LeBron James

16:52 - Dopo anni di frequentazione degli stadi, spesso conciato in modo a dir poco appariscente, negli Stati Uniti è ormai diventato una celebrità, tanto da rubare la scena anche al numero uno del basket d'oltreoceano, LeBron James. Stiamo parlando di Beard Man (Uomo Barba), famoso negli USA per essere un grande tifoso dei Bengals (squadra di football americano della NFL con sede a Cincinnati) e per aver stretto la mano a Andy Dalton, quarterback della squadra, mentre con la sua lunga barba reggeva 6 lattine di birra.

Durante la partita di preseason disputata a Cincinnati tra gli Indiana Pacers e i Cleveland Cavaliers (nuova squadra di LeBron) il supertifoso si è presentato al palazzetto con una retina sulla barba a formare un canestro e la maglietta con la scritta 'LeBeard James' e in un attimo le telecamere sono state tutte per lui.



E forse la sua presenza non è stata del tutto casuale: i Cavs hanno infatti annunciato proprio la settimana scorsa che 'Moondog' non sarà più la mascotte della squadra nella prossima stagione ed ecco allora che per 'Beard Man' potrebbe essersi spalancata una nuova possibilità lavorativa. Ma cosa ne penserà LeBron, sarà d'accordo?