Nba: in gara 7 la spunta Cleveland, i Cavaliers sono campioni

Incredibile epilogo in Nba: i Cleveland Cavaliers di LeBron James completano la rimonta e in gara 7 battono 93-89 i Golden State Warriors, vincendo il loro primo titolo. Nell'ultima sfida, James ha messo a segno 27 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, conquistando il suo terzo titolo di uomo del match. I Cavs regalano a Cleveland non solo la prima vittoria delle finali Nba, ma anche il primo titolo in un campionato maggiore in 52 anni.