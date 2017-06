Nba, Golden State Warriors campioni: Cavaliers sconfitti 4-1

I Golden State Warriors conquistano il secondo titolo Nba in tre anni, dopo quello del 2015, battendo i Cleveland Cavaliers in casa per 129-120 in gara-5 della finale, chiudendo la serie sul 4-1. Decisivo Kevin Durant, che ha coronato la sua prima stagione ai Warriors con quel titolo ambito fin dal luglio 2016, quando ha raggiunto Stephen Curry e compagni. L'ex Oklahoma Thunder è stato nominato Mvp e ha messo a segno 39 punti nel match decisivo.