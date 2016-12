Nba: Brook Lopez è super, Brooklyn stende Portland

11:13 - Va a Brooklyn l’unica partita della notte giocata in Nba. Al Barclays Center i Nets battono 106-96 Portland e salgono momentaneamente al settimo posto della Eastern Conference staccando Indiana e Miami appaiate in nona posizione. Il protagonista dell’incontro è Brook Lopez che mette a referto 32 punti e stravince il derby personale col gemello Robin in forza a Portland (solo 8 punti per lui). Ai Trail Blazers non bastano i 36 di Lillard.

CAMPIONATO NCAA: TRIONFANO I BLUE DEVILS

I Nets, al loro nono successo nelle ultime 11 gare, costruiscono la vittoria nel secondo quarto dove piazzano il terrificante parziale di 32-13. Portland, che era reduce dai due successi di fila contro Lakers e Pelicans, tenta la rimonta affidandosi alle triple di Lillard (6/11 dall’arco dei tre punti per lui) e alla continuità di Leonard: quest’ultimo firma una doppia doppia (17 punti + 15 rimbalzi) ma non basta. Oltre al super Brook Lopez (nel suo score personale ci sono anche 9 rimbalzi) i Nets mettono sul piatto della bilancia anche la doppia doppia di Deron Williams (24 punti + 10 assist) e i 20 di Young.

I Duke Blue Devils hanno invece conquistato il loro quinto titolo nel campionato di basket Ncaa battendo in finale i Winsconsin Badgers per 68 a 63. Tyus Jones il migliore per i Blue Devils, con 23 punti.