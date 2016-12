Nazionale, Conte preconvoca Caligiuri del Wolfsburg

Antonio Conte ci ha preso gusto ed evidentemente non soddisfatto del prodotto interno lordo calcistico, ha deciso di aprire le porte della Nazionale a un altro oriundo: Daniel Caligiuri . Il centrocampista del Wolfsburg nato a Villingen-Schwenningen, in Germania, è stato pre-convocato dal ct dell'Italia, pratica obbligatoria per i giocatori militanti all'estero, per le sfide a Croazia e Portogallo. Dopo Eder e Vazquez , una scelta che farà discutere.

Il centrocampista non è mai stato preso in considerazione dalla nazionale tedesca nonostante il buon campionato disputato con il Wolfsburg. Se lo ricordano bene in casa Inter, puniti a San Siro proprio da una rete di Caligiuri che non più di un mese fa in odore di possibile chiamata di Conte aveva risposto così: "Se mi chiamasse l'Italia, non ci penserei un attimo". Secondo quanto lanciato dalla Bild il contatto telefonico c'è stato e dopo Eder e Vazquez l'italo-tedesco sarà il prossimo oriundo chiamato da Conte per la nazionale italiana.