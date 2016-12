Napoli-Juventus: il San Paolo canta per Pino Daniele

21:59 - Un ingresso in campo toccante come non mai. I giocatori di Napoli e Juventus sono stati accompagnati sul terreno di gioco dalle note di "Napul'è", uno dei maggiori successi di Pino Daniele, cantautore napoletano scomparso pochi giorni fa. Tutto lo stadio ha intonato la canzone, aggiungendo striscioni e cori in omaggio all'artista. Sul terreno di gioco anche il fratello. Prima della partita ricordo anche per le vittime degli attentati in Francia con la scritta "Je Suis Charlie" apparsa sui cartelloni pubblicitari a bordo campo.