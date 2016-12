Muore un altro base-jumper: Armin Schmieder si schianta in diretta Facebook

"Oggi si vola con me": così si è rivolto Schmieder ai propri seguaci su Facebook, in diretta video. Poi il giovane ha messo lo smartphone in tasca: tutto nero, con i followers che potevano ascoltare il fruscio del vento durante le evoluzioni del base-jumper. All'improvviso un urlo, un tonfo, il silenzio. Schmieder non ce l'ha fatta, per lo sgomento di chi lo stava seguendo. Si tratta del terzo incidente mortale nel giro di pochi giorni di base jumper con tuta alare: il 17 agosto fatale il volo di Uli Emanuele, il 22 era toccato a Alexander Polli.