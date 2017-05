Muntari, elogi dal mondo e una giornata di squalifica dal giudice sportivo

Per l'Alto commissario Onu è un esempio, per i regolamenti del calcio italiano è da squalifica. Sulley Muntari, il giocatore ghanese del Pescara protagonista di un diverbio con l'arbitro Minelli che non era intervenuto mentre alcuni tifosi del Cagliari intonavano cori razzisti, salterà un turno per squalifica. E' la sanzione del giudice sportivo. Muntari era stato espulso per doppia ammonizione: la prima per proteste, la seconda per aver lasciato il campo senza autorizzazione.