Muhammad Ali, l'elogio funebre sarà pronunciato da Bill Clinton

Sarà l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, a pronunciare l'elogio funebre durante il tributo pubblico in memoria di Muhammed Ali venerdì a Louisville, in Kentucky. Lo ha riferito il portavoce della famiglia del campione scomparso. Prevista anche una processione funebre. Giovedì si terranno, invece, le esequie in forma strettamente privata con la partecipazione dei familiari.