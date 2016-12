10 settembre 2015 Mou-Carneiro, guerra infinita: sessimo, lo Special One rischia Secondo la stampa britannica il medico del Chelsea è pronta ad azioni legali contro i Blues se non verrà reintegrata in tempi brevi

Come se non bastasse l'incerto avvio di stagione del suo Chelsea, ora ci si sono messe anche le donne a creare dei grattacapi a Josè Mourinho. Prima la figlia 18enne Matilde si è presentata accanto a lui sul red carpet dei GQ Men of the Year Awards con un abito che lasciava davvero poco all'immaginazione e ora la stampa britannica sostiene che Eva Carneiro, il medico sociale del Chelsea al momento sospeso dal club per volere dello stesso Mou dopo il litigio durante la sfida contro lo Swansea, stia preparando un'azione legale contro il club nel caso in cui non le venisse proposto in tempi brevi il reintegro in squadra.

Un'eventualità che però, stando all'Indipendent, per il momento Mourinho non sarebbe assolutamente intenzionato a contemplare, mentre si avvicina venerdì, quando si terrà l'udienza del comitato medico della Fifa per il riesame del caso in questione.

A mettere nei guai l'allenatore portoghese, secondo l'avvocato Mary O'Rourke, esperta in diritto sportivo, potrebbero essere le parole pronunciate nell'immediato postpartita dallo Special One, che definì la Carneiro una "segretaria". ad avallare l'accusa di sessismo ai danni della società, aumentando così le possibilità di successo della dottoressa. "Il 95% delle segretarie sono donne – ha spiegato l'avvocato, che ha approfondito il caso Carneiro e si è detta delusa del mancato intervento della Football Association – e chiunque abbia sentito quella frase potrebbe averla intesa come se le donne non capissero niente di calcio".