Vale re dei social: primo italiano a superare i 2 milioni di follower

11:12

- La popolarità dinon è stata intaccata dalle prestazioni poco brillanti in MotoGP, anzi, a giudicare dal suo account Twitter sembra addirittura aumentata. Il 'Dottore' è infatti il primo italiano a superare quota 2 milioni di follower, crescendo mediamente di 83mila contatti al mese nell'ultimo anno. Piccola soddisfazione per Vale, che almeno in questo domina anche sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, fermo a 750mila follower.