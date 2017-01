Yamaha, Rossi: "Avevo il mal di testa, ma la moto va bene"

Valentino Rossi è stato frenato da un forte mal di testa nel primo giorno dei test MotoGP di Sepang. Il pilota Yamaha ha chiuso con l'ottavo tempo e ha spiegato: "È stata una giornata difficile perché mi sono svegliato con un forte mal di testa, sono stato fermo al buio per un'ora per cercare di farmelo passare e fino alle 12 non ero in buona forma". Poi nel pomeriggio è riuscito a scendere in pista: "Sensazioni positive".