Valentino Rossi: "Trovato soluzioni positive"

Valentino Rossi è soddisfatto, Maverick Vinales è felicissimo: tre giorni di test positivi per la Yamaha a Sepang. Il numero 46 insegue il suo nuovo compagno di squadra: "Sono abbastanza soddisfatto, abbiamo trovato soluzioni positive. Siamo tutti molto vicini in alto alla classifica". Lo spagnolo, invece, ha chiuso in testa alla classifica: "Sono contento, abbiamo fatto un gran test. Ho anche un buon passo gara".

Valentino Rossi ha chiuso con il quinto crono: "Il mio tempo sul giro è buono: 1.59s, e non è così male. Poi nel pomeriggio abbiamo trovato delle soluzioni molto positive e sono riuscito anche a guidare meglio. In generale il feeling con la moto è positivo e ho trovato qualche cosa di interessante da migliorare. È stato un test difficile e lungo, ma un inizio positivo".



L'avventura di Vinales in Yamaha è partita alla grande. Lo spagnolo è stato il più veloce sia a Valencia, sia in Malesia: "Martedì abbiamo lavorato tanto sulla gara e mi sono sentito a mio agio con la gomma usata, i tempi erano molto buoni e anche oggi abbiamo mantenuto un buon passo. Sono molto soddisfatto perché ho tenuto costantemente l'1.59s".



Il lavoro da fare è ancora tanto: "Abbiamo provato molte cose in questi giorni e per l'Australia possiamo contare su un buon pacchetto, lavoreremo ancora molto. Difficile adesso dire cosa mi abbia più sorpreso della moto che per altro continueremo a sviluppare; è troppo presto e dobbiamo impegnarci tappa dopo tappa scegliendo le soluzioni migliori".