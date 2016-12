Valentino Rossi: "Facciamo un passo avanti e partiamo forte" 

14:43 - Con la presentazione della nuova livrea della Yamaha M1 è iniziato il 2015 di Valentino Rossi. Sul palco il numero 46 ha aperto la caccia al decimo titolo Mondiale: "Gli avversari sono molto forti, per batterli dovremo fare un altro passo in avanti. Il pericolo numero uno è Marquez, per me è allo stesso liverllo di Lorenzo. E poi c'è sempre Pedrosa da non sottovalutare".

"Speriamo di essere loro molto più vicini fin dal primo test. La prima gara è in Qatar, la Yamaha lì va bene, speriamo di partire forte da subito. L'inverno è andato bene - ha detto il pesarese a Madrid durante la presentazione ufficiale - ho lavorato tanto per farmi trovare pronto per il primo test di Sepang, mi sento in buona forma. L'obiettivo è continuare come l'anno scorso, il 2013 è stato duro, il 2014 è stato un netto miglioramento, non è andata male per me soprattutto la seconda parte della stagione".

"Abbiamo già provato dei prototipi - ha aggiunto Rossi - due o tre volte prima del test che faremo in Malesia la prossima settimana. Ma ancora non abbiamo guidato la versione 2015 definitiva della nostra M1 e per questo siamo tutti molto eccitati in vista del test che faremo a Sepang la prossima settimana".



