Uccio nei guai per falsa testimonianza

Non c'è pace intorno a Valentino Rossi. Ora a finire nei guai è Alessio Salucci, per tutti Uccio, che sarà processato al tribunale di Rimini per falsa testimonianza. Il 21 dicembre dovrà difendersi in tribunale. Come riporta viverepesaro.it, l'11 giugno del 2008 le forze dell'ordine di Cattolica convocarano l'amico e collaboratore di Vale come persona informata sui fatti, per un giro di droga tra le Marche e la Romagna. In quel frangente Uccio disse di non sapere nulla e si rifiutò di sottoporsi al narcotest. Così gli fu ritirata la partente. Uccio poi presentò una querela alla quale allegò anche l'esito "negativo" di un esame specifico. Adesso per l'accusa l'esito del test effettuato in una struttura pesarese non è da ritenersi veritiero.