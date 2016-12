Test MotoGP: spavento Baz, cade a 290 km/h

Grande spavento a Sepang. La seconda giornata di test MotoGP si è aperta con l'incidente pauroso di Loris Baz. Il francese dell'Avintia Racing è caduto con la sua Ducati in pieno rettilineo a 290 km/h. Colpa della gomma posteriore Michelin che è esplosa in piena accelerazione. Per fortuna per il pilota nessuna conseguenza fisica che, dopo la grande botta, è riuscito a tornare a piedi ai box con la tuta ammaccata. La casa degli pneumatici francesi ha deciso di ritirare a tutti i team la mescola più morbida.