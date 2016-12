Sorpresa: anche in Spagna "ammettono" il biscotto

Sono scorie difficili da smaltire quelle che ha lasciato la gara di domenica a Valencia. I protagonisti sono tornati a esibirsi sullo stesso asfalto per la prima sessione di test invernali. Insomma sotto il profilo tecnico è già stata voltata pagina. La battaglia prosegue invece sui giornali. Ovviamente i media spagnoli continuano nell'opera di demolizione del monumento Rossi. Ma un sondaggio del quotidiano sportivo AS dimostra che i connazionali di Marquez e Lorenzo sono divisi sull'interpretazione dei fatti di Valencia. Oltre il 52 % di chi ha votato considera infatti che Marquez abbia effettivamente aiutato Lorenzo come da oltre due settimana sosteneva Valentino Rossi.