Rossi: "Troppo lento, manca il feeling"

Sabato negativo per Valentino Rossi a Phillip Island. Lo ha ammesso lo stesso pilota Yamaha dopo il settimo posto in qualifica: "Non sono molto contento neanche del passo in previsione della gara. Sono costante, ma non sono abbastanza veloce. Abbiamo provato una paio di cose per migliorare il feeling, ma non mi hanno fatto fare lo step che speravamo. Siamo arrivati in qualifica in difficoltà e abbiamo fatto il massimo".