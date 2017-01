Rossi punta il Mondiale: "Devo essere forte a ogni gara"

Per Valentino Rossi è cominciata la 22.esima stagione nel Mondiale e l'obiettivo è quello di vincere il 10° titolo: "Conta essere competitivi e fare buone gare, stare concentrati e sempre forti. Per il campionato non si possono fare previsioni, le prime gare serviranno per conoscere il potenziale. L'importante sarà essere competitivi ogni singola domenica". Poi una battuta sul nuovo compagno Viñales: "È partito subito forte, purtroppo...".