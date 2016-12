19 maggio 2016 10:17 MotoGp, Vinales alla Yamaha. Iannone firma con la Suzuki Dopo le voci, le ufficialità: si completa il giro di piloti

Maverick Vinales alla Yamaha, Andrea Iannone alla Suzuki. Dopo le voci dei giorni scorsi, arrivano i comunicati ufficiali che completano così il valzer dei piloti MotoGp per la prossima stagione. Vinales lascia così la Suzuki per firmare per 2 stagioni con il team Movistar: sostituirà Lorenzo e sarà compagno di squadra di Rossi. Ufficiale anche il passaggio in Suzuki di Andrea Iannone, che lascerà la Ducati per far posto al campione del mondo in carica.

IL COMUNICATO YAMAHA"È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd annuncia la firma di Maverick Viñales come guida per il team Movistar Yamaha MotoGP per il 2017 e il 2018. Viñales, attualmente quinto nella classifica di MotoGP, sarà partner del 9 volte Campione del Mondo Valentino Rossi, il cui rinnovo del contratto è stato già annunciato nel marzo di quest'anno. Maverick Viñales, nato a Figueres (Spagna) il 12 gennaio 1995 ha debuttato nel mondiale nel 2011 in 125cc. In carriera ha vinto il mondiale Moto3 nel 2013, così come è stato tre volte 'Rookie of the Year' nel 2011 (125), 2014 (Moto2) e il 2015 (MotoGP)".

IL COMUNICATO SUZUKI"Suzuki Motor Corporation è lieta di annunciare l'accordo con Andrea Iannone come pilota del Team Suzuki Ecstar per le stagioni 2017 e 2018. Il pilota italiano guiderà la Factory GSX-RR nel Mondiale MotoGP dalla prossima stagione per due anni.



Iannone, nato il 9 agosto 1989 a Vasto, ha iniziato a correre nei campionati italiani e spagnoli nel 2004, quando aveva 15 anni. Dal 2005 ha corso con le 125, vincendo quattro gare, prima di passare in Moto 2 nel 2010, finendo sempre nei primi tre posti nelle classifiche e vincendo 8 gare. È passato in MotoGp nel 2013 e nella passata stagione si è piazzato quinto in classifica, stabilendo una pole e conquistando tre podi".