30 ottobre 2015 MotoGP: Valentino Rossi, presentato il ricorso al Tas Obiettivo: far ridurre la penalità e quindi non partire allʼultimo posto in griglia a Valencia

Valentino Rossi non molla, anzi, rilancia. Come confermato dalla Federmoto internazionale, è stato presentato un ricorso d'urgenza al Tas per ridurre i tre punti di penalità inflitti al pilota di Tavullia dopo il contatto con Marc Marquez domenica scorsa sulla pista di Sepang. L'obiettivo è quello di evitargli l'ultimo posto nella griglia di partenza nell'ultimo GP a Valencia, dove si decidono le sorti del Mondiale MotoGP.

Punti che, sommati a quello già avuto sulla patente dal 'Dottore', ha sancito l'ultimo posto nella griglia di partenza dell'ultima gara del Motomondiale a Valencia, quella che assegnerà lo scettro di campione MotoGP. Il ricorso sarebbe stato deciso martedì in uno studio legale-commerciale pesarese, dove sono stati presi in esame i casi di penalità di quest'anno: di 95, solo in tre occasioni sono scattati i tre punti. E ci sarebbero altre prove nella mani dell'entourage di Rossi - non solo i video circolati il giorno dopo - che darebbero un'altra lettura al 'fattaccio' di Sepang. La battaglia di Vale è, insomma, già iniziata, ma attenzione perché potrebbe anche portare in dote effetti indesiderati.



Il TAS infatti potrebbe decidere - e ha il potere di farlo - di stravolgere i verdetti degli organi di giudizio MotoGP (Dorna e FIM), ma agli occhi di un giudice esterno la sentenza inflitta a Valentino potrebbe risultare una contraddizione, aggravando di fatto la posizione del numero 46 qualora venisse stabilito che la decisione di Sepang è stata troppo blanda. Il TAS quindi potrebbe cancellare sì l'ultimo posto in griglia, ma anche i 16 punti del terzo posto e in quel caso Lorenzo partirebbe da +9 e gli basterebbe arrivare terzo con Rossi vincente.



Per sapere se il ricorso è stato accettato o meno, bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana, anche se il tempo limite è stato fissato in venerdì 6 novembre. Da parte sua la Fim fa sapere che "non farà ulteriori commenti".



LA CONFERMA DELL'ENTOURAGE DI ROSSII patrocinatori del pilota della Yamaha - spiega una nota firmata dall'avv.Massimiliano Maestretti di Lugano - hanno depositato appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione. L'obiettivo è quello di ridurre i punti di penalità da 3 a 1 ed evitare così la retrocessione all'ultimo posto sulla griglia di Valencia.