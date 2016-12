MotoGP, Valentino Rossi partirà ultimo a Valencia

Tre punti di penalizzazione sulla patente Fim con conseguente partenza dall' ultimo posto a Valencia . E' questa la decisione presa, nei confronti di Valentino Rossi , dalla direzione di corsa del GP della Malesia a Sepang, dopo il contatto tra il Dottore e Marc Marquez . Dopo un duro duello in pista, il centauro di Tavullia aveva allargato un piede nei confronti del rivale, finito poi a terra e ritiratosi nel corso del settimo giro.

I tre punti scalati dalla patente, sommato a quello che il Dottore aveva già perso a Misano, infatti, non lasciano scampo: comportano la partenza dall'ultima fila. E Rossi ora dovrà giocarsi il Mondiale proteggendo i 7 punti di vantaggio che ancora conserva su Lorenzo partendo in fondo alla griglia.



La Yamaha in ogni caso ha ufficializzato la propria decisione di presentare ricorso contro la decisione della direzione gara.