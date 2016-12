MotoGP, Valentino Rossi: "Marquez mi teme? Fa bene"

23:12 - Valentino Rossi rilancia la sfida a Marc Marquez: "Mi considera un rivale per la corsa? Fa bene. Sono primo in campionato e anch'io ho vinto una gara finora. Stavolta però non credo di poter arrivare a lottare con lui. Ha un passo migliore e partirà due file avanti rispetto a me. Partirò ottavo, davanti avrò delle moto da superare e con la velocità massima che abbiamo in questo momento dubito che sarà facile".

Un sabato difficile quello del Dottore: "Non sono riuscito a sfruttare bene le gomme che avevo a mia disposizione, poi ho avuto problemi di traffico. Sulla moto abbiamo ancora problemi con il bilanciamento, questo mi ha impedito di essere veloce. Certo questo turno di prove non mi lascia soddisfatto, ma la gara è tutta da giocare. Potrà succedere di tutto. Il mio obiettivo sarà quello di salire sul podio, anche se Marquez non sarà l'unico grande avversario. Lorenzo infatti è molto veloce su questa pista".