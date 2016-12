8 novembre 2014 MotoGP, Valencia: Valentino Rossi torna in pole dopo 4 anni Iannone e Pedrosa centrano la prima fila. Lorenzo "tira" il compagno di box e chiude 4°. Solo 5° Marquez che scivola nell'ultimo giro utile di MATTEO CAPPELLA Tweet google 0 Invia ad un amico

18:39 - Valentino Rossi torna in pole dopo 4 anni, non succedeva da Le Mans 2010. Il Dottore firma il giro veloce in 1:30.843, conquistando la sua qualifica n°50 nel GP di Valencia. Iannone (Ducati, +0.132) è 2° davanti a Pedrosa (Honda, +0.156), che beffa Lorenzo (Yamaha, +0.206) solo 4°. Spreca invece Marquez che, dopo aver dominato le prove libere, chiude 5° (Honda, +0.301), scivolando nell'ultimo giro utile. Solo 9° Dovizioso (Ducati, +0.583).

FP4 - Marc Marquez comanda. Stampa il giro veloce in 1:31.372, dimostrando di avere un passo importante in vista della gara. In scia Pedrosa, staccato di soli 53 millesimi. Poi Iannone e Lorenzo, a 3 decimi, ma con lo spagnolo della Yamaha che sul passo ha mostrato una migliore consistenza. Alle loro spalle si piazzano anche le Ducati di Crutchlow e Dovizioso, che tengono dietro Rossi, ancora 7° e con mezzo secondo di ritardo dalla vetta.



Q1 - E' dunque un carichissimo Stefan Bradl, che firma il primo step di qualifica, girando in 1:31.506 e andando a prendersi con autorità il diritto a passare il turno. Seguito da un tonico Michele Pirro che, nonostante i +0.478, è 2° e beffa per un paio di decimi Bautista. Alvaro chiude così la sua qualifica, in tandem con l'altra Honda di Redding, 4° (+0.815, Open).



Q2 - Tocca quindi ad Andrea Iannone scaldare gli animi quando si aprono i giochi per la pole. Suo il miglior tempo provvisorio, 1:31.258, che lo piazza davanti alle Yamaha di Lorenzo e Pol Espargaro. Si nascondono invece le Honda, con Pedrosa che precede Marquez, 7° a +0.222. Dietro le due HRC, ecco Rossi, ottavo con un gap di +0.356. Veloce cambio gomme e di nuovo tutti in pista per il tentativo decisivo. Tutti tranne Lorenzo, che aspetta nel box, ultimo ad uscire per cercare un giro senza traffico. Si accende così un testa a testa a distanza tra Rossi e Iannone, con il 46 che si porta in pole. Per un solo istante, perché Iannone stampa subito il best lap in 1:30.975. Tempo mostruoso in condizioni di vento fortissimo. Intanto Marquez sfila deciso sul traguardo, ma 2° con 169 millesimi di ritardo. Relegando Valentino in 3° piazza. Marc continua a spingere per il suo ultimo tentativo, ma esagera e, alla curva 4, perde l'anteriore finendo nella ghiaia! Ne approfitta allora Lorenzo, che si prende la seconda posizione, a 74 millesimi da Iannone. E' un finale da tachicardia, con Rossi che non molla e, tirato dalla scia di Lorenzo, si prende la pole dell'ultima corsa dell'anno, con il tempo di 1:30.843. E' la sua 50.ma pole in MotoGP, la numero 60 della carriera, arrivata dopo 81 qualifiche di digiuno.