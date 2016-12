MotoGP, test Sepang: Rossi super prima del diluvio

17:09 - E' Valentino Rossi il protagonista della prima giornata di test a Sepang, seconda sessione pre-stagionale di prove della MotoGP. In Malesia vola la Yamaha del campione di Tavullia, che nella mattina fa registrare il miglior tempo (2'00"414): dietro di lui la Honda di Pedrosa (+0"129) e la Yamaha Tech 3 di Pol Espargaro (+0"462), poi il fratello Aleix, Lorenzo e Marquez. Nel pomeriggio l'intensa pioggia frena i programmi e congela la classifica.

A Sepang pista più lenta e temperature più alte della precedente sessione, così nessun pilota riesce a scendere sotto il muro dei due minuti. Sorride comunque Valentino che in sella alla sua M1, dotata del nuovo cambio seamless, riesce piazzarsi davanti a Pedrosa. Passi avanti incoraggianti per la Suzuki: Aleix Espargarò chiude quarto mentre Vinales è nono. A oltre sette decimi di distanza da Rossi ci sono Lorenzo e Marquez, che hanno lavorato principalmente sui dei long-run. Subito in pista la nuova Ducati GP15, ma da rivedere visto che i due piloti l'hanno usata ben poco. Per quanto riguarda l'Aprilia, invece, Bautista è 12.o mentre Marco Melandri termina all'ultimo posto ad oltre 3 secondi dalla vetta.



"Il nuovo cambio mi piace molto - ha detto Valentino Rossi - La moto si guida meglio e dà più gusto. Sono andato subito forte, dalla mattina, e sono riuscito a mantenere la testa della classifica. Non che questo serva a qualcosa in un test, ma sono molto soddisfatto. Non siamo ancora complessivamente al 100%, dobbiamo ancora migliorare. Non dico che il cambio non sia a posto, solo che ci sono ora delle altre aree da migliorare se vogliamo proprio essere efficaci come le Honda. Marc ha ancora il vantaggio di avere la sua guida che gli permette rimanere nelle curve anche se la moto si muove molto. Con il nostro nuovo cambio, la moto si muove di meno di prima in frenata, cambiando lievemente il bilanciamento dei pesi che ora sono piu' bilanciati".



C'è soddisfazione anche in casa Ducati. La nuova GP15, che nella prima giornata di test doveva essere collaudata solo dal tester Michele Pirro, è stata guidata anche dai due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Andrea Iannone che hanno promosso il nuovo progetto dell'ingegner Gigi Dall'Igna. "La moto è più efficace in entrata di curva - ha detto Andrea Dovizioso - ed era proprio quello che volevamo, siamo sulla strada giusta".

LA CLASSIFICA DEI TEMPI