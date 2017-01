MotoGP, test Sepang: Iannone imprendibile, Rossi quarto

Il secondo giorno di test MotoGP a Sepang in Malesia sorride alla Suzuki. Dopo un avvio di prove condizionato dalla pista ancora bagnata per le pioggia caduta ieri, il più veloce di tutti è Andrea Iannone che stampa il miglior tempo in 1'59"452 precedendo di oltre 4 decimi la Yamaha di Maverick Vinales. Terzo (+0"767) un sorprendente Alvaro Bautista con la Ducati del Team Aspar. Quarto crono per Valentino Rossi, a 8 decimi da Iannone.

Il migliore dei debuttanti è l'iridato della Moto2, Johann Zarco, quinto con la Yamaha Tech3. Rispetto alla prima giornata di test fanno un passo indietro le Ducati. Assente il collaudatore Stoner, migliore del lunedì, Andrea Dovizioso chiude con il settimo tempo (+0"989) precedendo di soli 43 millesimi il compagno di team Jorge Lorenzo che sembra aver comunque trovato un buon feeling con la nuova moto. Ancora in ombra le Honda con il campione del Mondo in carica, Marc Marquez che chiude decimo (+1"079), appena davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre è addirittura 14esimo Dani Pedrosa (+1"434). I test sono stati interrotti diversi minuti in seguito alla caduta di Tito Rabat, trasportato poi in ospedale per accertamenti al ginocchio sinistro e al polso destro. Scivolata senza conseguenze, infine, per Danilo Petrucci, diciassettesimo a 1"672 da Iannone.