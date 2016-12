MotoGP, test Sepang: comanda Marquez, Rossi quarto

22:38 - E' Marc Marquez il leader nel terzo giorno di test MotoGP sulla pista di Sepang, in Malesia. Il campione del mondo su Honda stampa un 1'58"867 che mette in fila i rivali: lo spagnolo precede il connazionale Dani Pedrosa (+ 0"139), più veloce, però, nella simulazione gara. Ottimo terzo Iannone su Ducati. Quarto posto per Rossi, che prende cinque decimi da Marc, ma si piazza davanti al compagno di squadra Lorenzo (+ 0"757). Settimo Dovizioso.

Dopo il dominio nella prima giornata e l'exploit di ieri di Lorenzo, Marquez torna dunque al primo posto. Tempo straordinario quello dello spagnolo, che abbatte il muro dell'1'59" e chiarisce da subito le sue intenzioni in vista della prossima stagione. Pista in condizioni perfette per stampare un giro che vale il record della pista. Il secondo posto di Pedrosa non fa che confermare la supremazia della Honda, mentre le Yamaha (soprattutto Lorenzo) provano a concentrarsi sulle simulazioni di gara. Stessa cosa fatta da Iannone, che ad una serie di long-run attorno al 2'02" ha aggiunto un ottimo tempo da terzo posto. Da segnalare l'ultima piazza per Marco Melandri su Aprilia, con 4"8 di distacco da Marquez.

I TEMPI

1 MARQUEZ Marc 93 SPA Repsol Honda Team Honda 1'58.867

2 PEDROSA Dani 26 SPA Repsol Honda Team Honda 1'59.006

3 IANNONE Andrea 29 ITA Ducati Team Ducati 1'59.388

4 ROSSI Valentino 46 ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'59.401

5 LORENZO Jorge 99 SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1'59.624

6 ESPARGARO Pol 44 SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1'59.851

7 DOVIZIOSO Andrea 4 ITA Ducati Team Ducati 1'59.874

8 BRADL Stefan 6 GER NGM Forward Racing Forward Yamaha 2'00.294

9 SMITH Bradley 38 GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 2'00.384

10 ESPARGARO Aleix 41 SPA Team Suzuki MotoGP Suzuki 2'00.486

11 CRUTCHLOW Cal 35 GBR CWM LCR Honda Honda 2'00.536

12 VINALES Maverick 25 SPA Team Suzuki MotoGP Suzuki 2'00.964

13 PETRUCCI Danilo 9 ITA Pramac Racing Ducati 2'00.970

14 AOYAMA Hiroshi 7 JPN HRC Test Team Honda 2'01.029

15 BARBERA Hector 8 SPA Avintia Racing Ducati 2'01.183

16 PIRRO Michele 51 ITA Ducati Team Ducati 2'01.232

17 REDDING Scott 45 GBR Marc VDS Racing Team Honda 2'01.263

18 HAYDEN Nicky 69 USA Drive M7 Aspar Honda 2'01.508

19 BAZ Loris 76 FRA NGM Forward Racing Forward Yamaha 2'01.624

20 MILLER Jack 43 AUS CWM LCR Honda Honda 2'01.895

21 BAUTISTA Alvaro 19 SPA Factory Aprilia Gresini Aprilia 2'01.924

22 DI MEGLIO Mike 63 FRA Avintia Racing Ducati 2'02.128

23 ABRAHAM Karel 17 CZE Cardion AB Motoracing Honda 2'02.297

24 LAVERTY Eugene 50 IRE Drive M7 Aspar Honda 2'02.334

25 NAKASUGA Katsuyuki T1 JPN Yamaha Test Team Yamaha 2'02.363

26 TAKAHASHI Takumi 72 JPN HRC Test Team Honda 2'03.113

27 DE ANGELIS Alex 15 RSM Octo Ioda Racing Art 2'03.471

28 MELANDRI Marco 33 ITA Factory Aprilia Gresini Aprilia 2'03.641