MotoGP, test Phillip Island: Vinales imprendibile, Rossi ottavo

Dopo il miglior crono fatto registrare nella prima giornata dalla Honda con Marquez ecco arrivare puntuale la risposta della Yamaha. Vinales è l'unico a scendere sotto il muro dell'1"29 abbattendo anche il miglior tempo registrato in gara nella passata stagione. Marquez prova a replicare ma non riesce a limitare i danni chiudendo con quasi 5 decimi di gap e precedendo di un soffio un sorprendente Crutchlow. Attardato Rossi che si inserisce in ottava posizione ma può comunque festeggiare spegnendo 38 candeline. Ducati con Andrea Dovizioso che riesce a piazzarsi in quinta posizione (+0"636) mentre Jorge Lorenzo è solo 15esimo a 1"350 da Vinales. Dodicesimo crono (+1"100), infine, per la Suzuki di Andrea Iannone.