MotoGP, test Phillip Island: Vinales è un fulmine, Rossi è in ritardo

Unico insieme a Marquez a scendere sotto il muro dell'1'29", Vinales conferma di trovarsi già perfettamente a suo agio con la sua Yamaha e manda un primo segnale in vista del Mondiale ormai alle porte (la prima gara è in programma il 26 marzo in Qatar sul circuito di Losail). Qualche preoccupazione inizia invece a turbare i sonni di Rossi, anche se tempo per recuperare e presentarsi al meglio al primo Gran premio stagionale ce n'è in abbondanza: Valentino chiude i test australiani con un anonimo 12esimo crono e con un ritardo considerevole dal compagno di squadra. Nelle prime posizioni spiccano il quarto posto di Jonas Folger (Yamaha Tech 3) e il sesto di Alex Rins (Suzuki), entrambi esordienti nella classe regina: tra loro si inserisce un Cal Crutchlow che si preannuncia battagliero anche per il 2017. Settimo e ottavo tempo per le due Ducati con Andrea Dovizioso leggermente più veloce di Jorge Lorenzo.