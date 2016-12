MotoGP, test Montmeló: sfreccia Crutchlow, poi Lorenzo

Il day after è di nuovo in pista: all'indomani del GP di Catalogna il circus della MotoGP torna in sella al Montmeló per una giornata di test . Al termine della sessione è stato Cal Crutchlow a far registrare il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Jorge Lorenzo e Maverick Vinales . Sotto il sole catalano i piloti hanno testato soprattutto le nuove gomme presentate da Michelin : uno pneumatico anteriore e tre differenti posteriori rinnovate.

Valentino Rossi, dopo il trionfo di domenica che ha rimesso in discussione le carte mondiali, chiude con l'undicesimo tempo, staccato di un secondo e mezzo dal britannico della LCR Honda. Il Dottore e Lorenzo in ogni caso torneranno in pista domani, per una sessione di prove privata dedicata esclusivamente alle loro Yamaha ufficiali. Se Michelin è in cerca di maggiore trazione, la Honda è stata la scuderia che ha presentato maggiori novità: testati un diverso andamento della marmitta e un nuovo telaio per Marc Marquez e Dani Pedrosa.