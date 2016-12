MotoGP, test Losail: Lorenzo subito davanti, Rossi terzo

Jorge Lorenzo mette subito le cose in chiaro: il campione iridato chiude al comando la prima giornata di test a Losail, ultima sessione di prove in vista del Mondiale MotoGP, accendendo la sfida in casa Yamaha. Lo spagnolo ferma il cronometro sull'1'55"452, rifilando oltre quattro decimi a Valentino Rossi: il Dottore chiude terzo con anche una caduta senza conseguenze. Secondo il sorprendente Vinales, mentre delude Marquez: la sua Honda è decima.