MotoGP, test Jerez: Marquez vola, Rossi è quarto

Marquez, dopo le difficoltà accusate in gara, ha totalizzato ben 91 giri in pista (solo Rabat ne ha fatti di più, 94), e alla fine ha prodotto il miglior giro cronometrato, 1'39"313. Alle sue spalle l'altra Yamaha di Jorge Lorenzo, distante soltanto 19 millesimi. Conferma il suo ottimo stato di forma pure Maverick Vinales con la Suzuki: 91 giri completati e terzo crono di giornata a 2 decimi da Marquez per quello che sarà il compagno di Valentino Rossi in Yamaha nel 2017. In difficoltà, come domenica in gara, per le due Ducati: solo ottavo Iannone mentre Dovizioso è decimo a 7 decimi.