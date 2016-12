MotoGP, team multati perché i loro piloti saltano la sessione di autografi

Mano pesante, si fa per dire, della Fim su alcune delle principali squadre della MotoGP. A Sepang, infatti, sono piovute multe al termine delle giornata di qualifiche. Il motivo? I loro piloti hanno saltato o si sono presentati in ritardo alla programmata sessione di autografi con i tifosi prevista per venerdì alle ore 11.30 locali. Così, la Honda ha ricevuto un avvertimento ufficiale perché Marc Marquez ha saltato l'incontro, per colpa della gastroenterite, senza preavviso, mentre la Suzuki ha dovuto pagare 500 euro per l'assenza di Aleix Espargaro. Punita con 250 euro anche la Ducati: Dovizioso e Iannone si sono arrivati in ritardo di 15 minuti. Come dire: non si guarda in faccia a nessuno quando si tratta di applicare il regolamento sportivo e il codice di comportamento...