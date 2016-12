MotoGP, Suppo: "Marquez è pronto a stringere la mano a Rossi"

"Marquez ha sempre detto di avere la coscienza a posto ed è disponibile a stringere la mano. Valentino sembra invece ancora sulle sue, perdere un Mondiale dopo che sei stato in testa per sedici gare su diciotto capiscco che possa dare fastidio", ha aggiunto parlando a Lapresse. Certo, prima bisognerebbe riuscire a fare chiarezza su quello che è successo realmente. "Alla fine i tifosi di Valentino continueranno a pensare sempre che aveva ragione lui e così quelli di Marc. Cosa è successo in realtà lo sanno solo loro due: spero si possa voltare pagina, nel nostro sport si rischia la vita e c'è sempre stato grosso rispetto fra i piloti", ha ribadito Suppo. Dunque, spazio alla pista. "Mi auguro che si riparta da zero nei test, Valentino ha già dimostrato di essere competitivo così come Marquez e saranno ancora lì a suonarsele di santa ragione ma come sempre fatto in maniera sportiva. Speriamo che i tifosi capiscano che bisogna smetterla di pensare a cosa accaduto e guardare avanti", ha concluso.