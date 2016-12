MotoGP: super Marquez a Phillip Island, Lorenzo 2° e Rossi giù dal podio

Ventisette giri tutti d'un fiato, a Phillip Island è andata in scena la gara più bella della stagione e forse degli ultimi anni. Una gara incerta fino alla fine con sorpassi al limite e diverse storie ad intrecciarsi. Dal duello Mondiale tra Jorge e Vale al ritorno di Marc con in mezzo un Andrea indiavolato con una Ducati GP15 potentissima . Sorridono in tre, mentre resta tanto amaro in bocca a Rossi che, comunque, ha sfoderato un'altra prestazione della domenica lasciandosi alle spalle i problemi del sabato. Bravissimi tutti. Gradino più alto del podio per Marc Marquez che nell'ultimo giro ha stupito tutti con un 1:29.2, a gomme finite una vera impresa. Colmato in metà tornata il distacco di quasi sette decimi da Lorenzo scavalcato via senza problemi andandosi a prendere la bandiera a scacchi. Dimenticato il problema al dito, un segnale per l'anno prossimo dove non aveva mai vinto in due anni di MotoGP. Una gara positiva anche per Lorenzo che ha provato due volte la fuga senza riuscirci e, con il senno di poi, ha ottenuto il massimo. Jorge ha comunque vinto il duello con Rossi standogli sempre davanti, un bene per il morale. Il maiorchino, oggi aiutato da Iannone, ha messo il primo mattoncino per la rimonta Mondiale. Grande protagonista è stato sicuramente Andrea Iannone che si porta a casa, oltre al terzo posto, il titolo del "sorpasso più bello" e quello di "centra il gabbiano" . Il primo l'ha conquistato a tre giri dalla fine quando, giù dalla discesina, ha infilato in un solo colpo sia Marquez che Rossi con una manovra davvero al limite. Leggi della fisica quasi stravolte, ancora adesso si contano i millimetri che hanno evitato il contatto. Una gara pazzesca per il ducatista che al giro due, al comando della gara, sempre nello stesso punto ha preso in pieno un gabbiano senza scomporsi. Cupolino ammaccato e gabbiano morto, pace all'anima sua. Quarto posto per Rossi dai due volti. Vale, girando sempre al limite, è riuscito a giocarsela con Lorenzo e Marquez, ma ha trovato sulla sua strada Iannone in versione extra lusso che gli ha tolto quattro punti preziosissimi in ottica Mondiale. Il destino è comunque nelle sue mani e tra Sepang e Valencia gli basterà arrivare sempre dietro a Lorenzo per portarsi a casa il decimo titolo. E qui diventerà fondamentale il ruolo di Marquez, oltre a quello dei vari outsider, da Pedrosa a Iannone. Quinta posizione per Pedrosa, poco inquadrato per via della grande lotta davanti. Malissimo Dovizioso che con l'altra Ducati GP15 ha chiuso tredicesimo alle spalle di Petrucci.

LA CRONACA27/27 Vittoria super di Marquez!!! Ultimo giro da pazzi per Marc. Lorenzo secondo, mentre Iannone beffa Valentino Rossi. Il Mondiale si è riaperto!!!



25/27 Iannone sorpassa in un solo colpo Marquez e Rossi: è secondo. Valentino è quarto.



23/27 Lorenzo prende mezzo secondo su Marquez. Rossi francobollato a Marc.



22/27 Il ritorno di Marquez e Rossi: Iannone ora è quarto.



21/27 Seconda posizione per Iannone che scavalca Marquez. Andrea mette nel mirino la prima posizione di Lorenzo.



20/27 Lorenzo si riprende la vetta sorpassando a Marquez.



19/27 Iannone prova il sorpasso a Lorenzo in fondo al rettilineo, ma poi va largo. Gruppo compatto.



18/27 Marquez sta provando l'allungo. Mentre risale forte Iannone. Rossi aggrappato al ducatista.



17/27 Marquez si prende la prima posizione con un sorpasso chirurgico. Iannone il più veloce in pista al momento.



16/27 Iannone infila Rossi sul rettilineo e si prende la terza piazza. I due hanno più di un secondo dalla coppia di testa.



15/27 Marquez raggiunge Lorenzo. Rossi e Iannone provano a rientrare con più difficoltà.



14/27 Marquez a mezzo secondo da Lorenzo. Valentino perde un secondo dallo spagnolo della Honda.



13/27 Iannone e Rossi in lotta per la terza posizione. Marquez si stacca e si avvicina a Lorenzo.



12/27 Che velocità per la Ducati di Iannone in rettilineo che si beve la Yamaha di Rossi e la Honda di Marquez.



11/27 Marquez, Rossi e Iannone sono all'inseguimento di Lorenzo. Vale è costantemente il più veloce in pista, ma non riesce a sorpassare Marc.



9/27 Duello strepitoso tra Rossi e Marquez. I due ora sono più vicini a Lorenzo: distacco inferiore ai 7 decimi.



7/27 Giro più veloce della gara per Rossi in terza posizione. Vale, insieme a Marquez, è all'inseguimento di Lorenzo.



6/27 Lorenzo ha un secondo di vantaggio, sta provando la fuga. Contatto Iannone-Marquez. Rossi ha poca velocità in rettilineo e scende in quarta posizione.



5/27 Duello per la seconda posizione tra Rossi e Marquez. Lorenzo scappa via in testa.



4/27 Super sorpasso di Rossi su Iannone: sale in terza posizione.



3/27 Rossi risale e sorpassa Pedrosa e Crutchlow: è quarto. Lorenzo in testa.



2/27 Iannone centra in piena un gabbiano con la sua Ducati: che paura. Andrea perde la prima posizione, poi la riguadagna sul rettilineo.



2/27 Duello Iannone-Lorenzo per la prima posizione. Che sorpassi spettacolari, il ducatista si riprende la vetta. Rossi attaccato a Crutchlow.



1/27 Partiti! Ottima partenza di Iannone che vola in testa alla prima curva, seconda piazza per Jorge Lorenzo. Valentino Rossi recupera una posizione: è sesto.



06:45 Splende il sole a Phillip Island, tutto pronto per la gara. I piloti sono già in griglia concentrati.



06:30 Nel warm up ancora davanti Marc Marquez (1:29.344) seguito da Jorge Lorenzo. Terzo posto per Iannone (Ducati). Piccolo passo in avanti per Valentino Rossi in sesta piazza a mezzo secondo dalla vetta.