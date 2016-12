MotoGP, stretta di mano tra Rossi e Marquez

Parlare di pace fatta è forse esagerare, ma di sicuro Valentino Rossi e Marc Marquez si sono un po' riavvicinati dopo le tensioni e gli scontri della scorsa stagione. Nel parco chiuso di Barcellona, subito dopo la fine di una combattuta gara della MotoGP, i due grandi rivali si sono stretti la mano, complimentandosi a vicenda per la rispettiva prestazione. Un piccolo segno di tregua in un weekend nero per il Motomondiale.