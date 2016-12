MotoGP, Stoner non sostituirà Petrucci

Non sarà Casey Stoner a sostituire Danilo Petrucci in Argentina e Texas nel caso in cui il pilota del team Pramac dovesse rinunciare alla trasferta americana per l'infortunio alla mano che l'ha costertto a saltare la prima gara della stagione MotoGP. L'australiano, impegnato proprio a Losail in una due giorni di test post GP con la Ducati, ha ribadito che, almeno per il momento, non è sua intenzione tornare in sella per una corsa.