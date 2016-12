MotoGP, San Marino: Lorenzo vola nelle seconde libere, Rossi quinto

Distacchi minimi, comunque, nella prima giornata sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli: Marquez è incollato a soli 53 millesimi dal due volte campione del mondo della classe regina, Pedrosa e Dovizioso seguono 4 decimi mentre Valentino contiene in 598 millesimi il ritardo dal rivale numero uno per la lotta al titolo. Michele Pirro non ripete l'exploit della mattina e chiude in nona posizione, comunque meglio della Ducati ufficiale di Andrea Iannone (13esimo) in grande difficoltà nella prima giornata a Misano. Bene invece Danilo Petrucci (Pramac Racing) che termina le seconde libere in settima posizione tra i team-mate Pol Espargaro e Bradley Smith, entrambi su Monster Yamaha Tech 3. Decimo, a meno di un secondo (914 millesimi) il pilota della CMW LCR Honda Cal Crutchlow.