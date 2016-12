MotoGP, Sachsenring: Marquez domina, Valentino Rossi sorride

LA GARA GIRO PER GIRO Per Marquez e per la Honda è il sesto trionfo consecutivo al Sachsenring: sia il catalano che la casa nipponica ci vincono ininterrottamente dal 2010. La tappa tedesca del mondiale sembra quindi arrivata proprio nel momento giusto di una stagione che a un certo punto stava prendendo una piega complicata per il campione del mondo. Ma il ritorno al telaio della moto con cui aveva dominato nella passata stagione lo ha risvegliato. Dopo le prove generali di Assen è quindi arrivata una vittoria mai in discussione per tutto il weeekend. Se non dopo la partenza, quando Lorenzo illude e si illude bruciando le due Honda e portandosi in testa. Un fuoco di paglia: al quinto giro Marquez lo passa e scappa via. Rossi , partito dal sesto posto, risale la china: supera prima Pedrosa e poi Lorenzo ed è secondo. Pedrosa però non ci sta e rimonta sulle due Yamaha. Superato senza troppi problemi Lorenzo dà vita a una splendida battaglia con Valentino, riuscendo a prevalere sul Dottore. Per lui è il miglior risultato stagionale. In casa Ducati si sorride per il quinto posto di Iannone e per il nono di un ottimo Danilo Petrucci , mentre continua il calvario personale di Dovizioso : al 14° giro cade e si ritira. Nelle ultime quattro prove iridate solo 4 punti per lui. Due punti invece per l'Aprilia grazie al 14° posto di Bautista. Nella classifica mondiale Rossi sale a 179 punti, a +13 su Lorenzo che ne ha ora 166. Iannone terzo a 118, con Marquez che si rialza e si porta a 114. Sono 65 punti che ora il Dottore dovrà gestire sul ritrovato asso catalano.

28 - Pedrosa a 1.217 da Rossi, posizioni ormai cristallizzate

28 - Che duello per le Suzuki! Espargaro passa Vinales



27 - Alla fine del 27° giro il vantaggio di Pedrosa è di 1.100

27 - Rossi a +0.907. Inizia a sfumare veramente la caccia al secondo posto



26 - Ora Pedrosa è a + 0.730 su Rossi

26 - Nel T1 e nel T2 Pedrosa scappa su Rossi, che non riesce a sferrare l'attacco per la seconda piazza



25 - Vinales sale al decimo posto davanti ad Aleix Espargaro ed Hernandez



24 - Marquez comanda su Pedrosa, Rossi, Lorenzo, Iannone, Smith, Crutchlow, Pol Espargaro e Petrucci davanti ad Aleix Espargaro



23 - Rossi ora si riporta negli scarichi di Pedrosa



22- Gara solida di Iannone, regolarmente quinto davanti a Smith



21 - Rossi a +0.410 da Pedrosa, che gli rosicchia qualche metro in ogni giro



20 - Dieci giri alla fine, con Marquez che ha perso un decimo sui due inseguitori



19 - La classifica: Marquez, Pedrosa, Rossi, Lorenzo, Iannone, Smith, Crutchlow, Hernandez, Pol e Aieix Espargaro



18 - Errore di Pedrosa, Rossi si riporta vicinissimo a Dani



17 - Marquez primo su Pedrosa, Rossi cerca di non farlo scappare. Poi Lorenzo, Iannone e Smith



16 - Pedrosa secondo: ha superato Rossi sulla discesa prima della curva 12



15 - Pedrosa è incollato a Rossi: più guidabile la Honda rispetto alla Yamaha qui



14 - Caduta e ritiro per Dovizioso! Altro weekend da dimenticare per lui



13 - Marquez viaggia sull'1.21.8, due decimi più veloce di Rossi e Pedrosa. Lorenzo è altri due decimi più lento



12 - Dovizioso ottavo, gara ancora opaca per lui



11 - Pedrosa ha già guadagnato quattro decimi su Rossi



10 - 1.21.530: Marquez ritocca ancora il record del Sachsenring

10 - Staccatona di Pedrosa, che si prende il terzo posto ai danni di Lorenzo



9 - Rossi a 1.832 da Marquez. Intanto Pedrosa prova ad attaccare un Lorenzo a disagio



8 - Rossi è già a quattro decimi da Lorenzo



7 - Nuovo attacco di Rossi, che stavolta riesce a superare Lorenzo

7 - 1.21.610: è il nuovo record della pista, lo fissa Marquez



6 - Che attacco di Valentino su Lorenzo! Ma Jorge resiste

6 - Marquez già a 0.626 da Lorenzo, che ora deve vedersi dal ritorno di Rossi



5- Cambia tutto: Marquez passa Lorenzo e Rossi supera Pedrosa



4- Intanto Marquez si mette negli scarichi di Lorenzo

4 - Record della pista per Rossi, a +0.164 da Pedrosa



3 - Valentino Rossi largo, ma non perde il contatto da Pedrosa

3 - Aggressivo Hernandez su Iannone



2 - Caduta per Redding



1 - Valentino Rossi passa Iannone ed è quarto

1 - Iannone grande davanti a Rossi, sempre 11° Dovizioso

1 - Via! Lorenzo infila Pedrosa e Marquez. Poi Marc si riprende la seconda posizione su Dani



- Partito il giro di ricognizione!



- Sgomberata la pista, tutto pronto per il via

- Tutti i piloti sono regolarmente schierati sulla griglia di partenza

- Saranno 18 i piloti a montare la anteriore asimmetrica. Tra loro non ci sono Marquez e Pedrosa

- Una delle chiavi della corsa sarà il consumo delle gomme, come si è visto per tutto il corso del weekend

- La pista è un feudo della Honda e di Marc Marquez: entrambi hanno vinto tutte le edizioni dal 2010 alla passata stagione

- Tutto pronto al Sachsenring, tra qualche minuto parte il GP di Germania