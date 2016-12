MotoGP, Sachsenring: Marquez domina le libere 3, ma le Yamaha ci sono

Confermate dunque le indicazioni che sin dall'inizio del weekend vedono la Honda e il suo alfiere in grandissima forma e favoritissimi per la corsa tedesca. Anche con condizioni meteorologiche cambiate rispetto al venerdì (il caldo si è abbattuto sul Sachsenring) il primato di Marquez non appare in discussione per tutto il corso della FP3. Ottimo però il lavoro della Yamaha, che in poche ore fa passi da gigante: piazzare sia Lorenzo che Rossi dietro agli scarichi del catalano è un segnale molto importante in vista delle qualifiche.



Sorriso in casa Ducati: dopo essere stato in zona pericolo per metà abbondante della sessione Dovizioso nel time attack strappa la quarta posizione. Anche lui può dire la sua quando i tempi conteranno sul serio. E anche Iannone, nono, può andare senza troppi problemi direttamente in Q2. Non altrettanto Vinales, Redding, Barbera e le Ducati Pramac di Hernandez e Petrucci. Male Laverty: il sostituto di Melandri in casa Aprilia è penultimo, davanti al solo Claudio Corti.



Nel corso della sessione cadute senza conseguenze per Aleix Espargaro e Crutchlow: entrambi vanno in Q2 senza troppi problemi.