MotoGP, Sachsenring: Lorenzo subito a terra

Libere1 di MotoGP in cui si corre solo nei primi minuti. Al Sachsenring in Germania Jorge Lorenzo , Scott Redding e Stefan Bradl vanno subito a terra. Poi inizia a piovere. Il rischio cadute e una pista tra l'asciutto e il bagnato spinge i piloti a rimanere ai box per il resto della sessione. Nei primi dieci minuti parte bene la Ducati con Andrea Iannone più veloce di tutti. Positivi anche Marc Marquez (2° a +0.414) e Valentino Rossi (4° a +0.577).

Il Sachsenring non accoglie la carovana della MotoGP nel migliore dei modi. Temperature intorno ai 13 gradi, pioggia e diverse cadute. Le prime tre vittime del circuito tedesco vanno a terra tutte nella famigerata curva 11, che da sempre mette in difficoltà i piloti. Il Sachsenring è un circuito che si snoda in maniera molto particolare, prima della 11 che gira a destra ci sono ben sette curve consecutive verso sinistra. Questo fa perdere temperatura alla parte dello pneumatico non sollecitata e crea problemi nel cambio di direzione. Dopo dieci minuti in Sassonia inizia a piovigginare e questo mette ancora più in difficoltà le scuderie. La pista non è né da slick né da wet, dunque inutile girare anche perché i piloti proprio non ne vogliono sapere di indossare le intermedie. Lorenzo dopo la bandiera scacchi si è recato alla clinica mobile per accertamenti, ma si tratta solo di una contusione alla mano sinistra e alla caviglia destra.