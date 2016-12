MotoGP, Rossi vince il Mondiale se... Tutte le combinazioni

30 giri. Sono quelli che dividono Jorge Lorenzo o Valentino Rossi dalla conquista del Mondiale MotoGP. 7, invece, sono i punti che il dottore ha di vantaggio in classifica generale su Lorenzo. Lo spagnolo partirà dalla pole, Valentino dall'ultima posizione. E Valencia non è mai stata una pista troppo amata da Rossi: evoca brutti ricordi come il Mondiale perso contro Hayden nel 2006. Al di là di tutte le combinazioni possibili, è bene ricordare che in caso di arrivo a pari punti sarà Lorenzo a conquistare il titolo (per maggior numero di GP vinti in stagione).